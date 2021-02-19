أستاذ حساسية يحذر: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

قال الدكتور أحمد شاهين،أستاذ الحساسية والمناعة بطب الزقازيق ، إن التدخين يعرض صاحبه لمشاكل تنفسية خطيرة ، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا ، مضيفا: "المدخنون أكثر عرضة لأمراض الحساسية " .





وتابع الدكتور أحمد شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن المدخنين أكثر عرضة لسرطان الرئة ، وللتأثير السلبي الشديد في حالات البرد والكحة .





ولفت إلى أن معدلات دخول فيروس كورونا إلى الرئة ، في حالة المدخنين ، يكون أكبر من الشخص العادي ، إلى جانب المضاعفات الشديدة ، التي تسبب زيادة نسبة الحاجة للأكسجين أكثر من غيره .





وتابع : التدخين يدمر الخلايا المناعية بالرئة ، مما يسبب تأثرا بالغا بالفيروس ، مؤكدا أن الشيشة أكثر ضررا من السجائر ، وليس كما يظن البعض .





وأكمل : التدخين في الأماكن المغلقة يحدث تأثيرا سلبيا لغير المدخنين ، مشابها تماما لما يحدث للمدخنين .