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توك شو

أستاذ حساسية يحذر: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:40 ص
التدخين
التدخين
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد شاهين،أستاذ الحساسية والمناعة بطب الزقازيق ، إن التدخين يعرض صاحبه لمشاكل تنفسية خطيرة ، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا ، مضيفا: "المدخنون أكثر عرضة لأمراض الحساسية " .

وتابع الدكتور أحمد شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن المدخنين أكثر عرضة لسرطان الرئة ، وللتأثير السلبي الشديد في حالات البرد والكحة .

ولفت إلى أن معدلات دخول فيروس كورونا إلى الرئة ، في حالة المدخنين ، يكون أكبر من الشخص العادي ، إلى جانب المضاعفات الشديدة ، التي تسبب زيادة نسبة الحاجة للأكسجين أكثر من غيره .

وتابع : التدخين يدمر الخلايا المناعية بالرئة ، مما يسبب تأثرا بالغا بالفيروس ، مؤكدا أن الشيشة أكثر ضررا من السجائر ، وليس كما يظن البعض .

وأكمل : التدخين في الأماكن المغلقة يحدث تأثيرا سلبيا لغير المدخنين ، مشابها تماما لما يحدث للمدخنين .
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