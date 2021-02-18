فاروق الباز: تخليق فيروس كورونا في معمل مجرد "تخريف".. فيديو

أكد العالم الكبير الدكتور فاروق الباز أن التعليم عن بعد يحد من قدرة الاستاذ على التدريس مؤكدا أن تخليق فيروس كورونا في معمل هو مجرد تخريف.





وأضاف الباز خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الأسبوع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أهمية علوم الفضاء ودراسة الصحاري، مؤكدا أن المصريين يشاركون في تصنيع قمر صناعي لدراسة الموارد المصرية.





وتابع فاروق الباز أن الجهل وراء التشكيك في الإنجاز الذي تم وحققه مسبار الامل.



