ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فاروق الباز: تخليق فيروس كورونا في معمل مجرد "تخريف".. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:59 م
الدكترو فاروق الباز
الدكترو فاروق الباز
Advertisements
محمود محسن
أكد العالم الكبير الدكتور فاروق الباز أن التعليم عن بعد يحد من قدرة الاستاذ على التدريس مؤكدا أن تخليق فيروس كورونا في معمل هو مجرد تخريف.

وأضاف الباز خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الأسبوع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أهمية علوم الفضاء ودراسة الصحاري، مؤكدا أن المصريين يشاركون في تصنيع قمر صناعي لدراسة الموارد المصرية.

وتابع فاروق الباز أن الجهل وراء التشكيك في الإنجاز الذي تم وحققه مسبار الامل.

وأردف الباز: قمنا بدراسات لعلم الفضاء وعمل اكتشافات وأبحاث عن رحلات أبولو إلى القمر.. وعقدت عدة اجتماعات مع قادة الخليج لدراسة أبحاث الفضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد فريد يكتب: كانوا بيكذبوا علينا ولا فعلا مشيوا على القمر (1)

الباز: مسبار الأمل سيجعل العرب يستطيعون تحقيق أي شيء مادام هناك هدف .. فيديو

فاروق الباز: نجاح الإمارات في مسبار الأمل دليل كبير على دخولنا عالم الفضاء .. فيديو

فاروق الباز: هناك مكان على كوكب المريخ يطلق عليه اسم القاهرة.. فيديو

فاروق الباز يكشف تفاصيل إرسال مسبار الأمل أول صور من المريخ

فاروق الباز: كل دولة تكتشف شيئا عن الفضاء لابد من إبلاغه للعالم أجمع

ترشيحاتنا

عقب السعودية.. الإمارات تدخل على خط أزمة سد النهضة

أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان

جمال أرشيف: رشدى أباظة اتدفن 3 مرات

بعد ظهوره بها اليوم.. سعر ومواصفات سيارة بيج رامي اودي AUDI Q8.. فيديووصور

رغد صدام حسين تفجر مفاجأة بشأن وفاة والدها.. فيديو

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 30%

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يكتشف إصابته بسرطان نادر بعد تشخيص خاطئ

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري