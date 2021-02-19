الجامعات التكنولوجية استعدت لامتحانات نصف العام.. بني سويف تكشف عن نظام الاختبارات النظرية والعملية.. والدلتا تقدم الدعم الأكاديمي للطلاب عبر المنصة الإلكترونية

جامعة بني سويف التكنولوجية تكشف عن موعد الامتحانات النظرية والعملية

الدلتا التكنولوجية : تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب .. و الامتحانات وفقًا للخطة









تستعد الجامعات التكنولوجية المصرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، حيث يترقب طلابها كيفية إجراء الامتحانات النظرية والعملية وموعد انطلاقها خاصة بعد قرار تأجيلها من قبل مجلس الوزراء ، وكذلك الإجراءات الاحترازية المقررة التي تقوم بها الجامعة وإجراءات عزل الطلاب المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وكيفية التعامل معهم .





وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" للطلاب كافة الإجراءات المتبعة بشأن إجراء الامتحانات ، والمواعيد المقررة لإقامتها .









قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، أن الامتحانات العملية ستعقد بالجامعة اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري .





وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنها ستستغرق أسبوع واحد ، على أن يتم إجراء الامتحانات النظرية بعدها مباشرة .





وأوضح "عبد القادر" أن الامتحانات الخاصة بالأجزاء النظرية من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل ، حضوريا في مقر الجامعة .





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وأشار إلى أن الامتحانات سواء بالنسبة للأجزاء النظرية أو العملية ستعقد كما هو مقرر لها وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة قبل قرار التأجيل ، المتخذ من قبل مجلس الوزراء ، حيث تعقد حضوريا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .





وأكد الدكتور سيد عبد القادر على أن الجامعة تقوم من الوقت الحالي وحتى موعد انطلاق الامتحانات بعمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية ومستمرة في قاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب .





كما أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا للأيام المقررة لكل مجموعة وكل فرقة ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب وعدم التكدسات بينهم ، مع التشديد على الالتزام الجميع بارتداء الكمامات وتطبيق كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .





ونوه إلى عزل أي طالب يشتبه بإصابته بفيروس كورونا ، حيث يوجد عيادة طبية بالجامعة ، مزودة بالأجهزة والكوادر الطبية الجاهزة للتعامل مع الحالات المشتبه باصابتها ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليه وتحويله إلى المستشفى إذا دعت الحاجة .





وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أوضح أن الجامعة ستقبل جميع الاعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة الامتحانات ، حيث يقوم الطالب بتقديم كافة الأوراق الرسمية من المستشفيات الحكومية .





ويتم إجراء الامتحان لطلاب الأعذار بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول ، مع احتفاظ الطالب بدرجات أعمال السنة الخاصة به .













من جانبه ، قالت هدير عاطف المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، إن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الأكاديمي لطلابها في المقررات الدراسية التي تم طرحها هذا الفصل ، وذلك بعد قرارات مد إجازة نصف العام .





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يتم التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالجامعة ، والتفاعل معهم لتدريبهم على أشكال الامتحانات .





وأضافت ، أنه كان من المقرر البدء في امتحانات الأجزاء العملية اعتبارا من يوم 21 من الشهر الجاري ، لافتة إلى أنه تم تأجيلها حتى يتم عمل الجداول الجديدة .





وأشارت إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الجامعة كما هو مقرر لها قبل التأجيل ، مع اختلاف المواعيد وفقًا للجداول الجديدة ، واتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة ، والتشديد على التزام الجميع بها .





وكان مجلس الوزراء قد قرر يوم السبت الماضي الموافق 13 من شهر فبراير الجاري ، مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع ، ليتم بدء الامتحانات بعدها مباشرة .





على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي الجاري .















