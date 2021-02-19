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الجامعات التكنولوجية استعدت لامتحانات نصف العام.. بني سويف تكشف عن نظام الاختبارات النظرية والعملية.. والدلتا تقدم الدعم الأكاديمي للطلاب عبر المنصة الإلكترونية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:01 ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
جامعة بني سويف التكنولوجية تكشف عن موعد الامتحانات النظرية والعملية 
الدلتا التكنولوجية : تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب .. و الامتحانات وفقًا للخطة


تستعد الجامعات التكنولوجية المصرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، حيث يترقب طلابها كيفية إجراء الامتحانات النظرية والعملية وموعد انطلاقها خاصة بعد قرار تأجيلها من قبل مجلس الوزراء ، وكذلك الإجراءات الاحترازية المقررة التي تقوم بها الجامعة وإجراءات عزل الطلاب المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وكيفية التعامل معهم .

وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" للطلاب كافة الإجراءات المتبعة بشأن إجراء الامتحانات ، والمواعيد المقررة لإقامتها . 


قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، أن الامتحانات العملية ستعقد بالجامعة اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنها ستستغرق أسبوع واحد ، على أن يتم إجراء الامتحانات النظرية بعدها مباشرة .

وأوضح "عبد القادر" أن الامتحانات الخاصة بالأجزاء النظرية من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل ، حضوريا في مقر الجامعة .

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وأشار إلى أن الامتحانات سواء بالنسبة للأجزاء النظرية أو العملية ستعقد كما هو مقرر لها وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة قبل قرار التأجيل ، المتخذ من قبل مجلس الوزراء ، حيث تعقد حضوريا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

وأكد الدكتور سيد عبد القادر على أن الجامعة تقوم من الوقت الحالي وحتى موعد انطلاق الامتحانات بعمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية ومستمرة في قاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب .

كما أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا للأيام المقررة لكل مجموعة وكل فرقة ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب وعدم التكدسات بينهم ، مع التشديد على الالتزام الجميع بارتداء الكمامات وتطبيق كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .

ونوه إلى عزل أي طالب يشتبه بإصابته بفيروس كورونا ، حيث يوجد عيادة طبية بالجامعة ، مزودة بالأجهزة والكوادر الطبية الجاهزة للتعامل مع الحالات المشتبه باصابتها ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليه وتحويله إلى المستشفى إذا دعت الحاجة .

وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أوضح أن الجامعة ستقبل جميع الاعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة الامتحانات ، حيث يقوم الطالب بتقديم كافة الأوراق الرسمية من المستشفيات الحكومية .

ويتم إجراء الامتحان لطلاب الأعذار بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول ، مع احتفاظ الطالب بدرجات أعمال السنة الخاصة به .



من جانبه ، قالت هدير عاطف المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، إن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الأكاديمي لطلابها في المقررات الدراسية التي تم طرحها هذا الفصل ، وذلك بعد قرارات مد إجازة نصف العام .

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يتم التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالجامعة ، والتفاعل معهم لتدريبهم على أشكال الامتحانات .

وأضافت ، أنه كان من المقرر البدء في امتحانات الأجزاء العملية اعتبارا من يوم 21 من الشهر الجاري ، لافتة إلى أنه تم تأجيلها حتى يتم عمل الجداول الجديدة .

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الجامعة كما هو مقرر لها قبل التأجيل ، مع اختلاف المواعيد وفقًا للجداول الجديدة ، واتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة ، والتشديد على التزام الجميع بها .

وكان مجلس الوزراء قد قرر يوم السبت الماضي الموافق 13 من شهر فبراير الجاري ، مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع ، ليتم بدء الامتحانات بعدها مباشرة .

 على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي الجاري .




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