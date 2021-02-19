حقيقة اكتشاف كوكب تاسع جديد ضمن المجموعة الشمسية.. فيديو

علق الدكتور جاد القاضى ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، على دراسة فلكية تنفي وجود كوكب تاسع بالنظام الشمسي ، موضحا دراسة الفضاء الخارجي مازالت تشهد مفاجاءات ودراسات عديدة ، معقبا : " المجموعة الشمسية بها 8 كواكب فقط وهي حقيقة مثبتة .. بدء من عطارد لـ بلوتو" .





وأضاف الدكتور جاد القاضي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الكوكب التاسع لم يكتشف بعد ماهيته ، وأن للتعاون الدولي في مجال الفضاء ، ساهم في الفترة الأخيرة ، باكتشافات عظيمة ، لا تستطيع دولة وحدها إكتشافها .





ولفت إلى أن إكتشاف "الثقب الأسود " كان بالتعاون مع دول أمريكا الشمالية والجنوبية واسكتلندا ونيوزلندا ، متابعا : " الكوكب التاسع لم يتم تأكيده بعد أو تحديد ما إذا كان كوكبا أم مجرد حطام " .





وأشار إلى أن علماء الفلك شهدوا نفس الحيرة فيما يخص كوكب بلوتو ، حتى تم التأكيد على أمره .





نشرت وكالة ناسا العالمية للفضاء صور تم التقاطها بواسطة المسار بيرسفيرانس بعد استقراره على كوكب المريخ لأول مرة أمس الخميس، فقد كان العالم كله يتابع ذلك الحدث الكبير و لحظة وصول المسبار .





نشرت ناسا تغريدة عبر حسابها الرسمي توضح من خلالها الصور التي قام المسبار إرسالها للوكالة، وجاء في التغريدة" مرحبا يا عالم، أهلا بكم في بيتي الجديد" .





تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع التغريد ة التي نشرتها ناسا ء، و عبر الجميع عن سعادتهم بعد مشاهدتهم صورة مقربة لأحد كواكب المجموعة الشمسية عن قرب .



