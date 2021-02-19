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توك شو

حقيقة اكتشاف كوكب تاسع جديد ضمن المجموعة الشمسية.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:45 ص
المجموعة الشمسية
المجموعة الشمسية
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نورهان رأفت
علق الدكتور جاد القاضى ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، على دراسة فلكية تنفي وجود كوكب تاسع بالنظام الشمسي ، موضحا دراسة الفضاء الخارجي مازالت تشهد مفاجاءات ودراسات عديدة ، معقبا : " المجموعة الشمسية بها 8 كواكب فقط وهي حقيقة مثبتة .. بدء من عطارد لـ بلوتو" .

وأضاف الدكتور جاد القاضي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الكوكب التاسع لم يكتشف بعد ماهيته ، وأن للتعاون الدولي في مجال الفضاء ، ساهم في الفترة الأخيرة ، باكتشافات عظيمة ، لا تستطيع دولة وحدها إكتشافها .

ولفت إلى أن إكتشاف "الثقب الأسود " كان بالتعاون مع دول أمريكا الشمالية والجنوبية واسكتلندا ونيوزلندا ، متابعا : " الكوكب التاسع لم يتم تأكيده بعد أو تحديد ما إذا كان كوكبا أم مجرد حطام " .

وأشار إلى أن علماء الفلك شهدوا نفس الحيرة فيما يخص كوكب بلوتو ، حتى تم التأكيد على أمره .

نشرت وكالة ناسا العالمية للفضاء صور تم التقاطها بواسطة المسار بيرسفيرانس بعد  استقراره على كوكب المريخ لأول مرة  أمس الخميس، فقد كان العالم كله يتابع ذلك الحدث الكبير و لحظة وصول المسبار . 

نشرت ناسا تغريدة عبر حسابها الرسمي توضح من خلالها الصور التي قام المسبار إرسالها للوكالة، وجاء في التغريدة" مرحبا يا عالم، أهلا بكم في بيتي الجديد" . 

تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع التغريد ة التي نشرتها ناسا ء، و عبر الجميع عن سعادتهم بعد مشاهدتهم صورة مقربة لأحد كواكب المجموعة الشمسية عن قرب . 

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