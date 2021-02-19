الصحف السعودية اليوم: الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا .. التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.. وزير الدفاع اليمني يؤكد قدرة الجيش على تجاوز التحديات

متحدث وزارة الصحة: عودتنا الحياة الطبيعية تقترب

اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكى

التأمينات الاجتماعية: 5 فئات يحق لهم صرف معاش مبكر

وزير الدفاع اليمني: قادرون على تجاوز التحديات التي فرضتها ميليشيا الحوثي





تناولت الصحف السعودية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

البدايه عند صحيفة عكاظ حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عودة الحياة لطبيعتها تقترب أكثر فأكثر، وقال: «فقط علينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية، خصوصا أن فرق الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة».

وتابع العبدالعالي: «أقرت اللجنة الوطنية للأمراض الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (کوفید-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، إذ تعد الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» محصن (متعاف) خلال الأشهر الستة بعد التعافي»، مشددا على أن اللقاحات التي أعطيت في المملكة آمنة وفعالة، وهي مرحلة وسلاح قوي لمواجهة الجائحة.

أما صحفية الشرق الأوسط فقد سلطت الضوء على الاتصال الهاتفي الي جمع بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، و وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

حيث استعرض الاتصال أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، خصوصًا في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

وجدد وزير الدفاع الأميركي إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

أما صحفية سبق فقد تناولت ٱعلان وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

وقالت الوزارة عبر تويتر: يمكن للراغبين في أخذ اللقاح، معرفة أماكن مراكز اللقاح، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وأفادت صحيفة الرياض بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.











أما صحفية عاجل فقد قالت أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن من الفئات التي يحق لها صرف المعاش المبكر، المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام .

أما صحيفة الوئام فقد قالت أن الصين لأول مرة، تعلن إن “أربعة من جنودها قُتلوا في اشتباك حدودي دموي في منطقة الهيمالايا مع قوات هندية في يونيو 2020، مضيفة أنه تم تكريم الأربعة بعد وفاتهم.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينة أن الأربعة توفوا أثناء ما وصفته بأنه “كفاح شرس” ضد “قوات أجنبية” انتهكت اتفاقًا وعبرت إلى الجانب الصيني.

وفي صحيفة الجزيرة أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، قدرة الجيش في بلاده على تجاوز التحديات والعوائق التي فرضتها ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية.

وثمّن وزير الدفاع جهود ومواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة الدفاع العربي المشترك في التصدي للمخططات والأطماع الإيرانية وميليشياته الحوثية.

