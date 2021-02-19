متحف الآثار بالإسكندرية: منذ عهد محمد على لم يتم تطوير سور مجرى العيون

قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن سور مجري العيون من أهم المعالم الأثرية و هى حكاية آثرية نادرة.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر ورحمة خالد، أن الدولة فى الفترة الحالية تقوم الدولة بتطوير السور لكى يستعيد رونقه بعد سنوات طويلة من الإهمال.





ولفت إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير لـ إعادة هذه المنطقة لما كانت عليه فى الزمن القديم، وأن الدولة تقوم بتطوير جميع الأماكن العشوائية الموجودة بجوار تلك المنطقة.





وأشار إلى أن سور مجري العيون كان بجواره المدابغ التى كانت تتسبب فى مشكلات كثيرة، والدولة قامت بتوفير مساكن بديلة للسكان ولأصحاب المدابغ، وأيضًا كان هناك كميات كبيرة من القمامة متواجدة فى تلك المنطقة.





وأوضح أن منطقة مجري العيون تحظى باهتمام كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا الدكتور مدبولى زار تلك المناطق أكثر من مرة.





وتابع أنه منذ عهد محمد على لم يتم تطوير تلك المناطق، ولكن هذه الفترة الدولة تتخذ أشياء لم تتم من قبل.

وأكد أن مصر تقوم بمجهود كبير فيما يخص الآثار، فالجميع يشاهد حجم الاكتشافات الأثرية التى تمت فى الفترة الأخيرة، ودور الدولة فى الحفاظ على ذلك.



