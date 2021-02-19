ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحف الآثار بالإسكندرية: منذ عهد محمد على لم يتم تطوير سور مجرى العيون

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:54 ص
الدكتور حسين عبد
الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن سور مجري العيون من أهم المعالم الأثرية و هى حكاية آثرية نادرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر ورحمة خالد، أن الدولة فى الفترة الحالية تقوم الدولة بتطوير السور لكى يستعيد رونقه بعد سنوات طويلة من الإهمال.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير لـ إعادة هذه المنطقة لما كانت عليه فى الزمن القديم، وأن الدولة تقوم بتطوير جميع الأماكن العشوائية الموجودة بجوار تلك المنطقة.

وأشار إلى أن سور مجري العيون كان بجواره المدابغ التى كانت تتسبب فى مشكلات كثيرة، والدولة قامت بتوفير مساكن بديلة للسكان ولأصحاب المدابغ، وأيضًا كان هناك كميات كبيرة من القمامة متواجدة فى تلك المنطقة.

وأوضح أن منطقة مجري العيون تحظى باهتمام كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا الدكتور مدبولى زار تلك المناطق أكثر من مرة.

وتابع أنه منذ عهد محمد على لم يتم تطوير تلك المناطق، ولكن هذه الفترة الدولة تتخذ أشياء لم تتم من قبل.
وأكد أن مصر تقوم بمجهود كبير فيما يخص الآثار، فالجميع يشاهد حجم الاكتشافات الأثرية التى تمت فى الفترة الأخيرة، ودور الدولة فى الحفاظ على ذلك.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

على 95 فدانا ويضم 1692 وحدة.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لمشروع تطوير سور مجرى العيون

استعدنا رونقها الحضاري.. رئيس الوزراء يكشف خطة تطوير سور مجرى العيون

رئيس الوزراء: عمليات تطوير القاهرة بمثابة تدخل جراحي

أحمد موسى يعرض فيديوهات لـ سور مجري العيون قبل التطوير

هيئة المجتمعات العمرانية تكشف تطوير منطقة عين الصيرة ومجرى العيون.. تفاصيل

استشاري تطوير مجري العيون: الانتهاء من المشروع خلال عام ونصف.. فيديو

ترشيحاتنا

امتحانات المعاهد الأزهرية 2021.. ننشر النماذج الاسترشادية لاختبارات جميع المراحل

وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 19-2-2021

حالة واحدة تسمح بترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. اعرفها

موسيماني: الأهلي مثل برشلونة والريال وسنقاتل للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

اجتماع طارئ اليوم بالكاف لحسم أزمة مباريات فرق جنوب أفريقيا فى مسابقات القارة

بعد صدمة مبابي.. الخطة ب تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

Advertisements

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

ملاك العقارات يترقبون ماذا سيحدث في 4 مارس.. مصير قضايا صحة التوقيع.. ما هي طرق تسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقارى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية