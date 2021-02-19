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اقتصاد

لمدة 12 ساعة.. ضعف المياه عن بعض المناطق بـ الجيزة غدا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:55 ص
محطات المياه
محطات المياه
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف المياه بمناطق كفرة نصار - منشأة البكاري - كفر غطاطي - عزبة جبريل - الهرم ومتفرعاته - فيصل ومتفرعاته بدءا من الطالبية حتي الرماية - إسكان الشباب - إسكان الضباط، لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة 9 صباح غد السبت، وحتى الساعة ال9 مساء نفس اليوم، نظرًا لتحويل خط مياه قطر ١٦٠٠ مم زهر مرن، والمتعارض مع تنفيذ أعمال تطوير محور المنصورية  الأمر الذي يستلزم تنفيذ أعمال ربط هذه التحويلات علي الخط القائم.

وتهيب الشركة  بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأكدت الشركة تدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالأماكن المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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