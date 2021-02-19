أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 19-2-2021

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 19 فبراير 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.6 جنيه ، البطاطس بين 1 و 2 جنيه ، البصل بين 2.50 و 5 جنيهات.
وسجلت الكوسة بين 1.5 و 4.75 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 الى 4 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.25 و 3 جنيه .
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4.5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4.5 جنيه.
فيما سجلت أسعار الملوخية بين 6 الى 9 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه .
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وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 16 جنيهات للكيلو.
وسجل البرتقال البلدى بين 2 و 4 جنيه، برتقال سكرى 2.5 و 4.5 جنيه ، برتقال ابوسره بين 3 و 5 جنيه للكيلو .
وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 3 و 5.5 جنيها ، جوافة بين 5 و 7 جنيه ، الرومان بين 7 و 10جنيهات.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.6 جنيه ، البطاطس بين 1 و 2 جنيه ، البصل بين 2.50 و 5 جنيهات.
وسجلت الكوسة بين 1.5 و 4.75 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 الى 4 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.25 و 3 جنيه .
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4.5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4.5 جنيه.
فيما سجلت أسعار الملوخية بين 6 الى 9 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه .
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وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 16 جنيهات للكيلو.
وسجل البرتقال البلدى بين 2 و 4 جنيه، برتقال سكرى 2.5 و 4.5 جنيه ، برتقال ابوسره بين 3 و 5 جنيه للكيلو .
وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 3 و 5.5 جنيها ، جوافة بين 5 و 7 جنيه ، الرومان بين 7 و 10جنيهات.