لأعمال الإحلال والتجديد.. قطع المياه بمنطقتي الزيتون ومصر الجديدة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة الزيتون ( شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة - ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي )، ومنطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون )، وذلك اعتبارًا من الساعة ال 10 صباح غد السبت الموافق 20/ 2/ 2021، وحتى الساعة ال8 مساء نفس اليوم، نظرا لأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800مم لتغذية رافع مياه الزيتون.



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وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، َمؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.