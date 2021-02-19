ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لأعمال الإحلال والتجديد.. قطع المياه بمنطقتي الزيتون ومصر الجديدة غدا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:33 ص
قطع المياه
قطع المياه
Advertisements
آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة الزيتون ( شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة - ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي )، ومنطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون )، وذلك اعتبارًا من الساعة ال 10 صباح  غد السبت الموافق 20/ 2/ 2021، وحتى الساعة ال8 مساء نفس اليوم، نظرا لأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800مم لتغذية رافع مياه الزيتون.


وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، َمؤكدة قيامها  بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. قطع المياه عن العمرانية بالجيزة لمدة 10 ساعات

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن العمرانية

غداً.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الإسكندرية

لمدة 12 ساعة.. ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بالإسكندرية اليوم لأعمال الإحلال والتجديد

قطع المياه عن 16 منطقة بحي الزيتون ومصر الجديدة 10 ساعات.. السبت

قطع المياه في عدد من مناطق الزيتون ومصر الجديدة.. السبت

ترشيحاتنا

حادث اصطدام مأساوي .. وفاة مراهق بعد شرائه لدراجة بـ 30 دقيقة .. صور

بشرى خير.. سنابل القمح تكسو حقول الشرقية.. والمزارعون يطالبون برفع سعر الأردب.. فيديو

محمود أبو الدهب: باتشيكو أفضل من موسيماني ويقدم موسما جيدا

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

هل يجوز العزل لبلد بأكملها لتنظيم النسل؟.. الإفتاء تجيب

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18

Advertisements

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

ملاك العقارات يترقبون ماذا سيحدث في 4 مارس.. مصير قضايا صحة التوقيع.. ما هي طرق تسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقارى

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد