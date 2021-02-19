ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع إعداد الرسومات التنفيذية والجدول الزمنى لتنفيذ مشروع "جبال سيناء"

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:16 ص
وزير الاسكان خلال
وزير الاسكان خلال الاجتماع
Advertisements
آمنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، لمتابعة موقف إعداد الرسومات التنفيذية، والجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن مشروع "جبال سيناء .. موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين"، بحضور استشارى المشروع، وقيادات الوزارة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين.

أقرأ ايضا..أكبر خسارة في 10 أيام.. تراجع الدولار بعد بيانات سوق العمل الأمريكية

ووجه وزير الإسكان، بسرعة البدء فى تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع "جبال سيناء .. موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين"، حيث كلف الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، بتنفيذ المشروع، مؤكدًا أن موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، هو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى به، وهذا المشروع هو محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو المكاتب الاستشارية، موقف إعداد الرسومات التنفيذية للمشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع جبال سيناء .. موقع التجلى الأعظم، وتم مناقشة تفاصيل تلك المشروعات، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من الرسومات، وتسليمها للجهاز المركزى للتعمير للبدء فى التنفيذ على الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سانت كاترين تقع فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار وزير الإسكان: مشروع التجلي الأعظم يستهدف السياحة الروحانية

رغم الموجة الثانية.. كيف منحت السياحة الداخلية والأوكرانية قبلة الحياة لموسم الكريسماس في جنوب سيناء؟

فرج عامر: مشروع التجلي الأعظم بمثابة محرك عجلة السياحة الدينية بمصر

اللقلق الأبيض.. طيور تحلق على جبال سانت كاترين.. شاهد

صممت برقائق الذهب.. حكاية فسيفساء التجلي بدير سانت كاترين

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

ترشيحاتنا

محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي.. فيديو

بشرى خير.. سنابل القمح تكسو حقول الشرقية.. والمزارعون يطالبون برفع سعر الأردب.. فيديو

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

الأهلي يختتم تدريباته ويغادر إلى تنزانيا اليوم

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

Advertisements

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

ملاك العقارات يترقبون ماذا سيحدث في 4 مارس.. مصير قضايا صحة التوقيع.. ما هي طرق تسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقارى

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد