الموافقات الحكومية.. الجبلاية تستكمل شروط الترشح لاستضافة أمم أفريقيا ونهائى دورى الأبطال

تنتظر اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وصول الموافقات الحكومية على استضافة نهائى دورى الأبطال وبطولة أمم أفريقيا تحت ٢٠ سنة.





جاء ذلك بعدما تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب ترشيح للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF لاستضافة نهائي دوري أبطال افريقيا 2021.





كما تقدم مسؤولى الجبلاية بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الأمم الافريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر اقامتها في أندونسيا في العام نفسه.





ومن المنتظر أن يمثل مصر ضمن منافساتها منتخب الناشئين مواليد 2003.





ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية.





كما ينتظر مسؤولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد موافقة الكاف على طلب الترشح لاستضافة نهائى دورى الأبطال وأمم افريقيا للناشئين.