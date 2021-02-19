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مرأة

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:24 ص
منة فضالي
منة فضالي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في سوريا.
لفتت منة فضالي الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول باللون الزيتي واتسمت بأنها مصنوعة من القماش الجلد، ونسقت معها بلوفر باللون البيج الغامق.

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وانتعلت منة فضالي حذاء متوسط الطول وذ كعب عالي باللون البيج، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

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