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فن

منة فضالي تشارك متابعيها برودة الطقس في سوريا

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:29 ص
منة فضالي
منة فضالي
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ندى فكري
نشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الفيديو من طرطوس بيت الجبل في سوريا وهي بملابس ثقيلة وتوضح بروده الطقس وعلقت قائلة: "lovely weather".

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة  مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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