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مرأة

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:57 ص
منة فضالي
منة فضالي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو قصير لها بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

علقت منة فضالي على الفيديو قائلة"Happy valentine day everyone ❤️"


وخطفت منة فضالي الأنظار في الفيديو بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة  باللون الأحمر لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بحزام رفيع حول الخصر باللون الأسود.

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وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، كما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والمتناسقة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

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