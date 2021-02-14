بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب





علقت منة فضالي على الفيديو قائلة"Happy valentine day everyone ❤️"









وخطفت منة فضالي الأنظار في الفيديو بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بحزام رفيع حول الخصر باللون الأسود.





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وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، كما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والمتناسقة مع إطلالتها.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.



