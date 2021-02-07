بملابس كاجوال .. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها





تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الأسود مع سويت شيرت باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت منة فضالي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، فيما اختارت بعض الإكسسوارات العصرية والبسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها القصير الإنسيابي المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون ملابسها.



