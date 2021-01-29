بإطلالة رياضية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها داخل صالة الجيم

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها داخل إحدى صالات الجيم.
وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت ليجين باللون أسود اتسم بالخطوط البيضاء، مع سترة قطنية باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
اقرأ إيضا..
وانتعلت منة فضالي حذاء رياضي مسطح باللون الأسود، مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.