بإطلالة رياضية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها داخل صالة الجيم





وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت ليجين باللون أسود اتسم بالخطوط البيضاء، مع سترة قطنية باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.









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وانتعلت منة فضالي حذاء رياضي مسطح باللون الأسود، مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.







