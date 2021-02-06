بإطلالة ناعمة.. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي

وظهرت منة من المطار بإطلالة صباحية ناعمة تميزت بالبساطة.

يذكر منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".





العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين، محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون.



