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فن

بمكياج صاخب.. شاهد منة فضالي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:18 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة فضالي مستعرضة جمالها بمكياج صاخب.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين "محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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