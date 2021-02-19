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أخبار البلد

وزير الدولة للإنتاج الحربى يشارك في معرض IDEX 2021 بأبو ظبي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:46 ص
وزير الدولة للإنتاج
وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي
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أ ش أ
يتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي ، غدا /السبت/ إلى مدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي " IDEX 2021 " ، والمقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجارى.
وتشارك وزارة الإنتاج الحربي فى الجناح المصرى بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي ، وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالى للوزارة ، حيث شاركت فى معرض الدفاع الدولي " IDEX 2017 " IDEX 2019" .
ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعددا من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.
وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربي، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض " EDEX 2021 " الذى سيقام فى مصر فى دورته الثانية بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام ٢٠١٨.

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