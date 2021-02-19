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تعليم

الدلتا التكنولوجية: استمرار تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب.. وإعداد الامتحانات وفقًا للخطة الموضوعة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:01 م
جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية
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أحمد الشاهد

قالت هدير عاطف المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، إن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الأكاديمي لطلابها في المقررات الدراسية التي تم طرحها هذا الفصل ، وذلك بعد قرارات مد إجازة نصف العام .

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يتم التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالجامعة ، والتفاعل معهم لتدريبهم على أشكال الامتحانات .

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وأضافت ، أنه كان من المقرر البدء في امتحانات الأجزاء العملية اعتبارا من يوم 21 من الشهر الجاري ، لافتة إلى أنه تم تأجيلها حتى يتم عمل الجداول الجديدة .

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الجامعة كما هو مقرر لها قبل التأجيل ، مع اختلاف المواعيد وفقًا للجداول الجديدة ، واتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة ، والتشديد على التزام الجميع بها .

وكان مجلس الوزراء قد قرر يوم السبت الماضي الموافق 13 من شهر فبراير الجاري ، مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع ، ليتم بدء الامتحانات بعدها مباشرة .

 على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي الجاري .
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