الدلتا التكنولوجية: استمرار تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب.. وإعداد الامتحانات وفقًا للخطة الموضوعة





قالت هدير عاطف المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، إن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الأكاديمي لطلابها في المقررات الدراسية التي تم طرحها هذا الفصل ، وذلك بعد قرارات مد إجازة نصف العام .





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يتم التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالجامعة ، والتفاعل معهم لتدريبهم على أشكال الامتحانات .





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وأضافت ، أنه كان من المقرر البدء في امتحانات الأجزاء العملية اعتبارا من يوم 21 من الشهر الجاري ، لافتة إلى أنه تم تأجيلها حتى يتم عمل الجداول الجديدة .





وأشارت إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الجامعة كما هو مقرر لها قبل التأجيل ، مع اختلاف المواعيد وفقًا للجداول الجديدة ، واتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة ، والتشديد على التزام الجميع بها .





وكان مجلس الوزراء قد قرر يوم السبت الماضي الموافق 13 من شهر فبراير الجاري ، مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع ، ليتم بدء الامتحانات بعدها مباشرة .





على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي الجاري .