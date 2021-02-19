ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد قرار نتنياهو.. وزير جيش الاحتلال يسعي لإلغاء تعيين بن شبات مبعوثًا للاتصالات مع أمريكا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:06 م
بن شبات
بن شبات
Advertisements
سمر صالح
طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين مستشار الأمن القومي مئير بن شبات كمبعوث خاص للقضايا التي تتعلق بالاتصالات مع الولايات المتحدة والقوى العظمى، أو بدلًا من ذلك إضافة ممثل آخر نيابة جانتس ووزير الخارجية جابي اشكنازي، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال الوفد المرافق لجانتس وأشكنازي عن بن شبات: "ليس لديه خلفية عن القضية الإيرانية، ولم يتعامل معها أبدًا، ولا يفهم اللغة الإنجليزية، ولا علاقة له بكبار مسؤولي حكومة بايدن".

وأضاف: طالما نحن هنا، ليس لدينا أي نية للسماح لنتنياهو بتحويل هذه القضية الحاسمة إلى قضية خاصة به، "الأمن القومي هو ذخر لدولة "إسرائيل"، ويجب التعامل معه بحذر وتصميم".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نتنياهو لن يرأس حكومة إسرائيل.. جانتس يكشف أمرا مهما عن مستقبل رئيس الوزراء

خلفا لـ يوسي كوهين.. نتنياهو يقرر تعيين رئيس جديد لـ الموساد

برئاسة مستشار ترامب.. وفد إسرائيلي أمريكي يتوجه لـ المغرب الأسبوع المقبل

أزمة داخل حكومة إسرائيل.. نتنياهو يستعد لاتخاذ موقف متشدد تجاه خطة بايدن الخاصة بـ إيران

نتنياهو يعين مستشار الأمن القومي مسئولا عن ملف إيران النووي

ترشيحاتنا

أحمد الطيب معلقا على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بـ دوري أبطال أفريقيا

ماذا يحدث للجسم عند تناول مخلل الكرنب؟ .. فوائد صحية رائعة

طريقته كارثية.. هجوم شديد على تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

أدنى مستوى خلال 7 أشهر.. انخفاض كبير في أسعار الذهب

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات