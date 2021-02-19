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أخبار البلد

إحنا نسايب.. تامر أمين يعتذر للصعايدة: جزمتكم على رأسي من فوق

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:45 م
تامر أمين
تامر أمين
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حمادة خطاب

اعتذر الإعلامى تامر أمين عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال فى فيديو صباح اليوم الجمعة: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".

وأضاف تامر أمين: "أنا أكتر حاجة تضايقنى فى الدنيا إن واحد صعيدى بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا منى، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللى طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة".

وتابع تامر أمين: "والله ما أقصدتش الإهانه أبدأ، ودى آخر حاجة تيجى على دماغى، وآخر حاجة في الدنيا إن يبقى حد صعيدى زعلان منى، فانا بقول لكل صعيدى وصعيدية جزمتكم على راسى من فوق، وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر، ونسايبى أساسًا من الصعيد مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبالنسب دا".

واستكمل تامر أمين :"أرجوكم متزعلوش منى وحتى لو كان قصدى خير بس لو واحد فيكم بس زعلان انا بقوله حقك عليا وأنا آسف فى اعتذار صريح وهذا الاعتذار سينشر في كل مكان".

وقررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.
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