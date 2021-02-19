موعد عودة الأهلي لمنافسات الدورى المصري الممتاز

يعود النادي الاهلي الي منافسات الدورى المصري الممتاز بعد غياب طويل بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر ونجح المارد في حصد المركز الثالث والبرونزيه عالميا .





اخر لقاء للاهلي في الدورى المصري الممتاز كان أمام بيراميدز يوم 26 يناير الماضي وانتهت بالتعادل السلبي .





يعود الاهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 28 فبراير الجاري كأول مباراة بعد الغياب عن بطولة الدورى المصري الممتاز





ويلعب الاهلي خلال الفترة المقبلة أمام سيمبا التنزاني يوم 26 فبراير في بطولة دورى ابطال افريقيا ثم يعود لدورى المصري الممتاز.





ويحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطه من 9 مواجهات بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 29 نقطه من 12 مباراة.