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أخبار البلد

فيديو تعريفي جديد من متحف الفن الإسلامي لإبراز مقتنياته

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:47 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
يعرض متحف الفن الإسلامي بباب الخلق فيديو قصير يستعرض فيه كأس عبد الصمد بن علي المصنوع من الزجاج ذو البريق المعدني.

يعتبر هذا الكأس من أقدم الكؤوس فى العالم الإسلامي، عثر عليه بحفائر مدينة الفسطاط سنة ١٩٦٥، ويرجع تاريخه فيما بين عام ٧٥٣-٧٥٤م. 

وتزين حافة الكأس كتابات تبرز مكانة مالكه، إذ يضم مجموعة دعوات متتالية لعبد الصمد بن علي، المتوفي سنة ١٨٥هـ/ ٨٠١-٨٩٢م، وهو عم الخلفاء العباسيين وشقيق صالح بن علي قائد جيوش العباسيين ومشيد مدينة العسكر، ويرجح أنه شارك مع اخيه في إلقاء القبض على آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد الثاني سنة ١٣٢هـ.

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