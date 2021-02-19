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برلمان

بسبب إهانة الصعايدة.. برلمانية تقدم إحاطة لمحاسبة تامر أمين في البرلمان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:00 م
تامر أمين
تامر أمين
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يوسف سامح
أعلنت النائبة مي ببوح مازن، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، تقدمها بطلب إحاطة لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بشأن إهانة الإعلامي تامر أمين الصعايدة والفلاحين، فى معرض حديثه عن أسباب ومبررات الزيادة السكانية فى مصر، حيث استخدم مصطلحات وألفاظ تسيء لهم وتهينهم، وهو ما يتنافى مع تحركات وجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة هذه الأزمة.

وأكدت في طلب الإحاطة أن الإعلامي تامر أمين تحدث بشكل مهين عن الأهالي في صعيد مصر وفي ريف مصر بأنهم غير مدركين لخطورة الزيادة السكانية، وأنهم "بيخلفوا عشان ولادهم يصرفوا عليهم"، وأنه واصل حديثه بألفاظ غير مسؤوله:"بأن الأهالي في الصعيد والريف بيشحنوا ولادهم للقاهرة والإسكندرية عشان يشتغلوا خادمات وعمال بالورش".

وتابعت البرلمانية أن هذا الأمر أغضب أهلها في صعيد مصر وريفها، وتم اعتبار ذلك إهانة كبيرة لهم ونيل منهم لا يجوز أن يحدث، خاصة أن الجميع مدرك للمشكلة والمواجهة بالتوعية لا يكون بمثل هذه الألفاظ والكلمات إطلاقا حيث توجد العديد من المصطلحات التى من الممكن استخدامها في ضوء التوعية والتثقيف.

وأكدت النائبة مي ببوح أن الصعيد أخرج سيدات مجتمع وقامات منهم الأطباء والمهندسين والمعلمين وأساتذة الجامعات، وما ذكره الإعلامى تامر أمين هو مخالفًا لمدونة السلوك الإعلامي الذي من المفترض أن يكون ملتزمًا به ومنضبطًا إعلاميا، ما ذكره أثير فتنة ولغط وسط أهالي الصعيد وتسبب في حالة هيجان تأتي بأثار سلبية، دور الإعلام هو تقديم إعلام إيجابي قوي يفيد الوطن والمواطن، إعلام يتبع أفكار وتوجهات الدولة، وليس إعلامًا يثير الرأي العام.
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