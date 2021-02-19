ماذا يحدث لك عندما تتناول الكرنب

يعد محشى الكرنب من الأطباق الرئيسية التى يتناولها المصريون عندما يكن الطقس شديد البرودة هذا إلى جانب الاطباق الاخرى التى يستخدم فيها الكرنب حيث يمنح الجسم الشعور بالدفء .. ولكن ماهى الفوائد الاخرى لهذا الطعام.





نقدم لكم اهم فوائد الكرنب الصحية وفقا لما جاء فى موقع "organicfacts".





مضاد للأكسدة

غني بمضادات الاكسدة وهى فيتامين سي والفلافونويد ، مثل كيرسيتين والأبيجينين ويعد الكرنب الأحمر قوي بشكل خاص لأنه مليء بالأنثوسيانين، وتظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة يمكن أن تقلل الالتهاب وتعزز وظائف المخ.





مضاد للالتهابات

يحتوي على مادة السلفورافان ، وهو مركب يقلل الالتهاب و تتراكم في أوراقها معقدات مرتبطة بالكادميوم ؛ أحد المكونات الرئيسية لذلك هو الجلوتامين وهو عامل قوي مضاد للالتهابات ، لذا فإن استهلاكه يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والتهيج والحساسية وآلام المفاصل والحمى واضطرابات الجلد المختلفة.





الجهاز الهضمي

اكدت دراسة أن الألياف الموجودة في الملفوف تساعد في زيادة حركة الأمعاء وعلاج الإمساك ، فالكرنب الغني بالألياف والجلوكوزينولات ويساعد الجسم على الاحتفاظ بالمياه ويحافظ على كتلة الطعام أثناء انتقاله للأمعاء وعملية الاخراج.





يحسن صحة القلب

غني بالبوليفينول مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم ومنع تراكم الصفائح الدموية، بالاضافة الى انه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ .





فقدان الوزن

مليئ بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة والعناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك الماء والألياف ، فهي خيار غذائي صحي للأشخاص الذين يتطلعون إلى انقاص الوزن بشكل صحي ، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ، حيث تحتوي فقط على 33 سعرة حرارية في كوب من الخضار المطبوخة، بالنظر إلى هذه الصفات المفيدة ، غالبًا ما يتم استخدام حمية "حساء الكرنب" البدائية لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن بسرعة.





يمنع إعتام عدسة العين

إنه مصدر غني للبيتا كاروتين، يلجأ الكثير من الناس ، خاصة مع تقدمهم في السن ، إلى الملفوف لقدرته على منع التنكس البقعي وتعزيز صحة العين وتأخير تشكل الساد .





الفوائد الصحية للملفوف انفوجرافيك

الملفوف هو خضار مورقة خضراء أو حمراء أو بيضاء ينمو سنويًا.





يدعم صحة الدماغ

الملفوف غني بفيتامين K ، اليود ، ومضادات الأكسدة مثل الانثوسيانين، هذه العناصر مفيدة كوحدات بناء للدماغ و لكن الأبحاث الحديثة تظهر أنه يمكن أن تفعل أكثر بكثير من هذا حيث وجد بحث أجرته جامعة روتشستر عام 2019 ، أن الخضروات الصليبية مثل الكرنب قد تساعد في تقليل مستويات بروتينات تاو السيئة الموجودة في أدمغة مرضى الزهايمر وتساعد على تحسين الذاكرة.

يحسن العظام

مثل جميع الخضروات الصليبية ، فهو مصدر كبير للمعادن ، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، هذه المعادن الأساسية الثلاثة جزء لا يتجزأ من حماية العظام من التدهور وظهور حالات مثل هشاشة العظام وضعف العظام العام، توصي مؤسسة National Spine Health Foundation بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين K مثل الكرنب لتقوية العظام والغضاريف والأربطة والعضلات.





ينظم ضغط الدم

الكرنب الأحمر مصدرًا جيدًا للأنثوسيانين حيث وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن "زيادة تناول الأنثوسيانين يرتبط بانخفاض تصلب الشرايين وضغط الدم المركزي لدى النساء، كما أن وجود البوتاسيوم يجعله وسيلة رائعة لحماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

البوتاسيوم هو موسع للأوعية الدموية ، مما يعني أنه يفتح الأوعية الدموية ويسهل تدفق الدم ، لذلك لا يتم إجباره بطريقة مسببة للتوتر من خلال الشرايين والأوردة الضيقة.





يسرع الشفاء

غني بالكبريت وهو عنصر غذائي مفيد للغاية لأنه يحارب الالتهابات، يمكن أن يؤدي نقص الكبريت إلى عدوى جرثومية وتقليل سرعة الشفاء بشكل كبير، كما أنه يقلل من تواتر وشدة القرحة.





يقلل من آلام العضلات أثناء تحضير مخلل الكرنب، عندما تخمر بكتيريا معينة السكريات في الكرنب ، يتم إطلاق حمض اللاكتيك، إنه ليس أسهل مركب يمكن العثور عليه في نظام غذائي ، ولكن ثبت أنه يقلل من وجع العضلات وآلامها، بطريقة قليلة يمكن أن يساعد في تخفيف الآلام بشكل عام ووجع العضلات ، اعتمادًا على كيفية تحضيره.



