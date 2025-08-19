نهج نبوي.. مقدمة مقترح بدء العمل الخامسة فجرا ترد على جدل مواقع التواصل

ردت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على الجدل المثار حول مقترحها لتعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر، مؤكدة أن الهدف من المقترح هو تغيير نمط حياتنا ومعيشتنا وثقافة العمل السائدة، اقتداءً بالنهج النبوي الشريف.

وقالت عبد الحميد، في تصريح لها، إن دعوتها تنطلق من قوله تعالى: "وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً"، وقول الرسول ﷺ: "اللهم بارك لأمتي في بكورها". وأوضحت أن الأجداد والآباء كانوا أكثر صحة وإنتاجًا عندما بدأوا يومهم بعد صلاة الفجر، وهو ما أضفى البركة على حياتهم وأعمالهم.

وأضافت النائبة أنها تابعت باهتمام ردود الأفعال على مقترحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن البعض التبس عليه الأمر وظن أنها طالبت ببدء ساعات العمل الرسمية من الخامسة فجرًا، بينما دعوتها الحقيقية هي أن يبدأ يوم المصري مع الفجر بالصلاة والانطلاق لممارسة حياته وأنشطته اليومية.

وأكدت عبد الحميد أن الشباب المصري، وهو ثروة الوطن، يقضي ساعات طويلة حتى الصباح في المقاهي والشوارع بدلًا من استثمار طاقاتهم في العمل والإنتاج، في حين أن دول العالم المتقدمة لم تصل لما وصلت إليه إلا بتقديس العمل والالتزام بنظام يومي صارم.

وشددت على أن جميع الدراسات العلمية والاقتصادية والاجتماعية أثبتت أن الاستيقاظ المبكر يعود بفوائد صحية واقتصادية ومجتمعية كبيرة، فضلًا عن تعزيز العلاقات الأسرية وإتاحة وقت أكبر لممارسة الأنشطة الاجتماعية.

وأضافت: "عندما يبدأ يومنا في مصر بحلول الخامسة فجرًا وينتهي في الثانية عشرة ظهرًا، سيكون أمام المواطن متسع من الوقت لإنهاء مصالحه وتناول الغداء مع أسرته والترفيه عن نفسه"، مشيرة إلى أن النمط الحالي للحياة أثر بالسلب على الصحة والعلاقات الاجتماعية وأدى إلى فقدان بركة الوقت.

واختتمت النائبة دعوتها بقولها: "دعوتي خالصة أبتغي بها مصلحة وطني ومصلحة المواطن، وعلينا أن نسير على نهج نبينا الكريم الذي وضع منذ 1400 عام ميثاقًا للعمل تسير عليه شعوب العالم، بينما نحن أبعد ما نكون عن تطبيقه".