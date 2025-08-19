قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا
نهج نبوي.. مقدمة مقترح بدء العمل الخامسة فجرا ترد على جدل مواقع التواصل
نتنياهو يرفض مقترح حماس ويطالب بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة
الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في غزة.. وعائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف
من 8 أطنان إلى 500 كيلو فقط.. تراجع استيراد بذور البطيخ وتصنيعه محليًا
سعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

التقط ميكروفون مفتوح دون قصد، حديثا خاصا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار فيه ترامب إلى ما وصفه بـ"رغبة شخصية" لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى اتفاق سلام، وذلك في واقعة لافتة سبقت اجتماعًا رفيع المستوى بشأن الأزمة الأوكرانية.

وخلال اللقاء المغلق الذي جمع ترامب بسبعة من زعماء أوروبا في البيت الأبيض، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التقطت همسات ترامب لماكرون وهو يقول: "أعتقد أنه يريد عقد صفقة من أجلي... هل تفهم ذلك؟ قد يبدو الأمر جنونيا".

ونقلت صحيفة نيويورك بوست هذه التصريحات التي أظهرت اعتقاد ترامب بأن بوتين منفتح على حل تفاوضي، وربما يعتبر ترامب طرفا مفضلًا لإتمامه.

الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، والأمين العام للناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ركز على تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا في مواجهة استمرار الحرب.

وكان ترامب التقى بوتين قبل أيام في مدينة أنكوريدج بولاية ألاسكا، برفقة مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف. ورغم وصف اللقاء بـ"الإيجابي"، لم يعلن عن أي اتفاق رسمي، إلا أن تصريحات لاحقة ألمحت إلى تفاهم ضمني بشأن تدخل محتمل من القوات الأمريكية وقوات الناتو في حال خرق موسكو لأي اتفاق سلام محتمل.

وقال ويتكوف في تصريح لشبكة CNN: "توصلنا إلى نوع من التفاهم يمنح الولايات المتحدة وحلف الناتو دورا ردعيا يشبه المادة الخامسة من ميثاق الناتو"، واصفا الأمر بأنه سابقة في الموقف الروسي.

من جانبه، أعلن ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أنه تواصل مع بوتين لترتيب لقاء مباشر بين الجانبين الروسي والأوكراني، على أن يتبعه اجتماع ثلاثي بحضوره الشخصي، في خطوة وصفها بأنها "بداية جيدة جدا لإنهاء حرب امتدت قرابة أربع سنوات".

وتعكس التصريحات المسربة وما تبعها من تحركات دبلوماسية مسعى واضحا من ترامب للعب دور الوسيط الحاسم في النزاع الروسي الأوكراني، في حال عودته الرسمية إلى الساحة السياسية الدولية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا بوتين وترامب روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

المحتجين

إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول: إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة لإنهاء الحرب في غزة

حماية المستهلك

حملات ميدانية وإلكترونية.. جهاز حماية المستهلك يعلن تفاصيل رقابته على الأوكازيون الصيفي

سونيا الحبال

سونيا الحبال تكشف علاقة المال بالخشب في الثقافة الصينية

بالصور

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد