يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين

التقط ميكروفون مفتوح دون قصد، حديثا خاصا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار فيه ترامب إلى ما وصفه بـ"رغبة شخصية" لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى اتفاق سلام، وذلك في واقعة لافتة سبقت اجتماعًا رفيع المستوى بشأن الأزمة الأوكرانية.

وخلال اللقاء المغلق الذي جمع ترامب بسبعة من زعماء أوروبا في البيت الأبيض، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التقطت همسات ترامب لماكرون وهو يقول: "أعتقد أنه يريد عقد صفقة من أجلي... هل تفهم ذلك؟ قد يبدو الأمر جنونيا".

ونقلت صحيفة نيويورك بوست هذه التصريحات التي أظهرت اعتقاد ترامب بأن بوتين منفتح على حل تفاوضي، وربما يعتبر ترامب طرفا مفضلًا لإتمامه.

الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، والأمين العام للناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ركز على تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا في مواجهة استمرار الحرب.

وكان ترامب التقى بوتين قبل أيام في مدينة أنكوريدج بولاية ألاسكا، برفقة مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف. ورغم وصف اللقاء بـ"الإيجابي"، لم يعلن عن أي اتفاق رسمي، إلا أن تصريحات لاحقة ألمحت إلى تفاهم ضمني بشأن تدخل محتمل من القوات الأمريكية وقوات الناتو في حال خرق موسكو لأي اتفاق سلام محتمل.

وقال ويتكوف في تصريح لشبكة CNN: "توصلنا إلى نوع من التفاهم يمنح الولايات المتحدة وحلف الناتو دورا ردعيا يشبه المادة الخامسة من ميثاق الناتو"، واصفا الأمر بأنه سابقة في الموقف الروسي.

من جانبه، أعلن ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أنه تواصل مع بوتين لترتيب لقاء مباشر بين الجانبين الروسي والأوكراني، على أن يتبعه اجتماع ثلاثي بحضوره الشخصي، في خطوة وصفها بأنها "بداية جيدة جدا لإنهاء حرب امتدت قرابة أربع سنوات".

وتعكس التصريحات المسربة وما تبعها من تحركات دبلوماسية مسعى واضحا من ترامب للعب دور الوسيط الحاسم في النزاع الروسي الأوكراني، في حال عودته الرسمية إلى الساحة السياسية الدولية.