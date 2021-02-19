حادث مرور.. شاهد | دهس سيارة عند تقاطع مروري بأحد المناطق السكنية

نشر موقع LIVE LEAK، المعني بالفيديوهات مقطع فيديو أشبه بكارثة، حيث التقطت كاميرات حادث تصادم بين سيارتين عند تقطاع في الشارع .





وفي الفيديو المنشور ظهرت سيارة تحاول الخروج من تقاطع في الشارع ، ولكن قامت سيارة أخرى بالاصطدام بها على الفور ،وعلى مايبدو أن سائق السيارة المتسبب في الحادث لا يملك فرامل في السيارة على الأغلب لأنه لم يتمكن من التوقف مما تسبب في دهس السيارة الأخرى على الفور .





وفي هذا السياق نصح خبراء السيارات قائدي المركبات التأهب دائما للدخول في أي طريق رئيسي او من طريق غير مرصوف حتى يسمح للسيارة الاخرى بالمرور ، أما بالنسبة للقيادة في التقاطعات فيجب على سائق السيارة توخي الحذر والنظر في المرآة يمينا ويسارا .









كما نصح خبراء السيارات أيضا السائقين أن يبطء سرعته عند التقطاعات خاصة في التقاطعات المزدحمة حتى يتجنب أي حادث في التقطاع خاصة في المناطق السكنية فيوجد الكثير من الأشخاص يعبرون التقاطع ومن السهل ان يصطدم السائق بهم أثناء القيادة .















