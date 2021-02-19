ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

حادث مرور.. شاهد | دهس سيارة عند تقاطع مروري بأحد المناطق السكنية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:02 م
حادث تقاطع مروري
حادث تقاطع مروري
Advertisements
أماني نوار
نشر موقع LIVE LEAK، المعني بالفيديوهات مقطع فيديو أشبه بكارثة، حيث التقطت كاميرات حادث تصادم بين سيارتين عند تقطاع في الشارع .

وفي الفيديو المنشور ظهرت سيارة تحاول الخروج من تقاطع في الشارع ، ولكن قامت سيارة أخرى بالاصطدام بها على الفور ،وعلى مايبدو أن سائق السيارة المتسبب في الحادث لا يملك فرامل في السيارة على الأغلب لأنه لم يتمكن من التوقف مما تسبب في دهس السيارة الأخرى على الفور .

وفي هذا السياق نصح خبراء السيارات قائدي المركبات التأهب دائما للدخول في أي طريق رئيسي او من طريق غير مرصوف حتى يسمح للسيارة الاخرى بالمرور ، أما بالنسبة للقيادة في التقاطعات فيجب على سائق السيارة توخي الحذر والنظر في المرآة يمينا ويسارا .


كما نصح خبراء السيارات أيضا السائقين أن يبطء سرعته عند التقطاعات خاصة في التقاطعات المزدحمة حتى يتجنب أي حادث في التقطاع خاصة في المناطق السكنية فيوجد الكثير من الأشخاص يعبرون التقاطع ومن السهل ان يصطدم السائق بهم أثناء القيادة .




Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حادث بشع.. "عربية نقل" تدهس 5 سيارات.. فيديو

العناية الإلهية تنقذ رجلاً من تحت عجلة سيارة نقل محملة بالبنزين

حادث مروع .. انقلاب شاحنة على الطريق السريع

حادث بشع.. سيارة نقل تدهس سيارتين داخل محطة بنزين.. فيديو

ترشيحاتنا

الدفاع المدني السعودي يحذر من هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة

أحمد الطيب معلقا على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بـ دوري أبطال أفريقيا

ملاك العقارات يترقبون ماذا سيحدث في 4 مارس.. مصير قضايا صحة التوقيع.. ما هي طرق تسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقارى

تنبأت بانتحارها.. قصة مأساوية لمراهقة حبست نفسها بالمستشفى.. صور

تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

زيادة مليون دولار .. اتحاد الكرة يتلقى عرضًا مغريا من شركة var عالمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات