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أخبار العالم

انطلاق انتخابات المكتب السياسي لـ حركة حماس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:52 م
انطلاق انتخابات حركة
انطلاق انتخابات حركة حماس
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سمر صالح
انطلقت اليوم الجمعة انتخابات حركة حماس لانتخاب مكتب سياسي جديد ورئيس لهذا المكتب وقيادة لها بالخارج.

وتجري انتخابات الحركة بشكل سري في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج وسط توقعات بتجديد انتخابات هنية لولاية ثانية.

واعرب حازم قاسم الناطق باسم الحركة فخر حماس بانطلاق العملية الانتخابية الداخلية لاختيار قيادتها وفق أسس ديمقراطية، وهي محكومة بالنظام الداخلي واللوائح الناظمة وفق مواعيد دورية محددة.

واكد ان الانتخابات عند حماس جزء من تكوينها التنظيمي والثقافي، وترى حماس بأن تكون الانتخابات هي الطريقة التي يختار فيها شعبنا ممثليه في كل المواقع.
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