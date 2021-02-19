رئيس مياه البحيرة: استمرار رفع حالة التأهب للأمطار

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة استمرار رفع حالة التأهب والاستعداد بجميع فروع الشركة بأنحاء المحافظة، والمتابعة لحظة بلحظة لجميع البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.





وحرص رئيس الشركة، على متابعة غرفة العمليات والطوارئ بجميع فروع الشركة بأنحاء المحافظة، بعد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مدن ومراكز المحافظة فجر اليوم، والتي تم التعامل معها على الفور.





وشدد المهندس محمد سعيد نشأت على ضرورة التعامل فورا مع أي تجمعات لمياه الأمطار، والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات والأزمات بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.







وتابع من مكتبه فجر اليوم عملية سير العمل بجميع الشبكات والروافع ومحطات الصرف الصحي وجميع تمركزات سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة.

