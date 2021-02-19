ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ إطلالة جديدة .. عائشة بن أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور | شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:35 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التوصل الاجتماعى  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت عائشة بن أحمد على الصورة قائلة: " صباح الخيرات ".


وتشارك التونسية عائشة بن أحمد في مسلسل "تقاطع طرق" مع الفنانة منى زكي وعدد كبير من النجوم في العمل المقرر عرضه رمضان 2021.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تجسد شخصيتها منى زكي تنشأ بينها وبين زوجها ويجسد شخصيته محمد ممدوح العديد من الخلافات، وخصوصا بعد زواجه الثاني من عائشة بن أحمد زميلته في العمل فتقرر الزوجة الأولى إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

مسلسل تقاطع طرق بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن اخراج تامر محسن.

وتعاقدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على فيلم "ريتسا"، التي تشارك فيه البطولة الفنان محمود حميدة، وتلعب شخصية بنفس اسم الفيلم ضمن أحداثه، ومن المفترض تصويره خلال الفترة المقبلة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

تصريحات جريئة من عائشة بن أحمد عن حفل زفاف «درة» وحقيقة خلافهما

عائشة بن أحمد مشاركة متابعيها لوك غريبا: انسَ القواعد

فريق عمل مسلسل "تقاطع طرق" ينتهي من التصوير أول فبراير المقبل

صباح ملون بالفرح.. عائشة بن أحمد تبهر الجمهور بإطلالة جديدة .. شاهد

بدون مكياج .. شاهد.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

"شايل طاجن ستك لي"..تعرف على أصل المثل

واتساب .. يطور ميزة التسجيل فى عدة أجهزة برقم واحد..تفاصيل

اهم الاخبار.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات بالشهر العقاري.. وأزمة تامر أمين والصعايدة تشتعل

عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

مع ولاد منطقتي .. محمد لطفي ينشر صورة نادرة له

400 كيلو بموتوسيكل في عز المطر.. حكاية شاب جاء من الفيوم لدمياط من أجل لقمة عيشه.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات