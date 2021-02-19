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فن

سميرة سعيد تتحدث عن والديها في "السيرة"

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:33 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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سعيد فراج
حلّت الفنانة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، لتتحدث عن فترة طفولتها وعلاقتها بوالديها وأفراد أسرتها.

أوضحت "سميرة" أنها كانت طفلة "شقية"، ولأنها بدأت الغناء في سن التاسعة كانت تتعامل مع ملحنين وشعراء والضيوف الذين يستمعون إلى غنائها في مجلس أبيها بمنزلهم، وبالتالي كانت تصرفاتها أكبر من سنها وأكثر نضجا، مضيفة: "في الشباب بقيت هادية، بس لسه أروبة برضو وبلقط وأفهم بسرعة، ماما برضو كان عندها الحتة دي، وتقدر تفهم الشخص من أول مرة".

أضافت أنها كان لديها 7 أشقاء، ورغم هذا العدد الكبير إلا أن الأب والأم كان لديهما اهتمام بالغ بتربيتهم وتعليمهم، قائلة: "إخواتي كلهم متعلمين أخدوا شهادات كبيرة، أبويا كفّانا لحد سن التقاعد وقدر يربينا إحنا الـ 8، بابا كان حنين بس مش بيبن ده وواعي وبيخاف علينا جدا".


وتابعت سميرة: "أمي بقى كانت قوية ومبتتكسفش يعني لو شايفة حاجة غلط أو زعلانة من حد تقوله في وشه.. خلفت 8 وفضل وزنها 46 كيلو ورشيقة طول الوقت".

سميرة سعيد تتحدث عن والديها في "السيرة"
سميرة سعيد تتحدث عن والديها في "السيرة"
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