إصابة 5 أفراد في انقلاب سيارة على صحراوي بني سويف الشرقي

أصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.





وعلى الفور انتقلت ثلاث سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم زينهم السيد أحمد 27 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، أحمد ابراهيم عمر 30سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، إسلام عمر عبدالعزيز 25سنة،مصابا باشتباه جروح وكدمات متفرقة، أيمن محمد السيد 27سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمني وجميعهم مقيمون بمحافظة الأسكندرية ، وليد ابو اليزيد علي 24 سنة،مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج ومقيم بمحافظة أسوان





تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى.





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