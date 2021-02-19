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رياضة

الأهلي يصطحب الشيف الدالي إلى تنزانيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:25 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب الشيف محمد الدالي، في رحلة الفريق إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا.

وضم الجهاز الفني الدالي إلى بعثة الفريق؛ لإعداد الوجبات وفقًا للبرنامج الغذائي الذي يسير عليه اللاعبون، خاصة في المباريات الخارجية.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا في الخامسة والنصف مساء اليوم على متن طائرة خاصة. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.
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