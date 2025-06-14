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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل تعلن حصاد حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان

حملة تأمين شامل.. لجيل آمن
حملة تأمين شامل.. لجيل آمن
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حصاد حملة التوعية التي أطلقتها بمحافظة أسوان تحت شعار «تأمين شامل.. لجيل آمن»، خلال الفترة من 10 مايو الماضي ولمدة 30 يوما، حيث استهدفت الحملة تيسير إجراءات تسجيل المواطنين داخل المنظومة، وتقديم التوعية اللازمة بشأن حجم ونوعية الخدمات الطبية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الجديد الذي سيطبق في المحافظة الأول من يوليو المقبل، بالإضافة لشرح آليات الاستفادة من المنظومة، مع التأكيد على أهمية تحديث بيانات أفراد الأسرة لضمان حصولهم على كافة الخدمات المتاحة.

وأكدت الهيئة، أن الحملة شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين على التسجيل في المنظومة الجديدة، حيث تم تسجيل وتحديث بيانات نحو أكثر من عشرة آلاف ملف عائلي (10563) لقرابة 34 آلف فرد (33011)، من خلال تحركات ميدانية في عدد من الميادين الرئيسية بالمحافظة وتقديم خدمات تخصصية متنوعة، بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا على المترددين.

 توزيع عدد 48 ألف منشور توعوي

 

وأشارت الهيئة، إلى أن حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن»، شهدت خلال تلك الفترة توزيع عدد 48 ألف منشور توعوي للتعريف بالمنظومة ومزايا التأمين الصحي الشامل ونسب الاشتراك وحقوق وواجبات المستفيدين، بالإضافة الي التوعية بأهداف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والدور التي تقوم به من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، حيث يتم توعية الجمهور بالمبادرات التي تقوم بها الهيئة في هذا الصدد مثل حملة «من حقك تختار» وكذا سعي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتوسع في إشراك مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وذلك لحرص الهيئة بتقديم كافة الخدمات بأعلى جودة لجميع المواطنين.

وأشارت الهيئة، إلى أن فرق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن»، انتشرت على مدار 30 يومًا في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، من الساعة الثالثة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً، بما يساهم في تسهيل عملية التسجيل والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحديث البيانات والتعريف بمزايا المنظومة.

تفعيل آليات الاستجابة السريعة

وقال شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الحملة أولت اهتماما خاصا بتفعيل آليات الاستجابة السريعة في التعامل مع الحالات الطارئة، مع تقديم الدعم اللازم للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة شاملة تستهدف تخفيف العبء الصحي عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، والمقرر في الأول من يوليو المقبل، وفقًا لقرار مجلس الوزراء في ها الشأن.

وأضاف الشريف، أن فريق عمل الهيئة قام على مدار شهر كامل بتنفيذ خطة متكاملة داخل المحافظة لتعريف المواطنين بالخدمات التي ستُقدم في إطار المنظومة الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإدراج محافظة أسوان «زهرة الجنوب»، ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن فعاليات الحملة شهدت تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية حول الصحة العامة وسبل الوقاية من الأمراض، بقيادة الفريق الطبي للحملة الذي يضم نخبة من الأطباء المتخصصين، فضلا عن إطلاق مبادرات لتثقيف المواطنين بأهمية التأمين الصحي الشامل ودوره الحيوي في تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التوعية تأمين شامل المستفيدين أسوان الخدمات الطبية

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