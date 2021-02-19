قرار لبناني جديد بشأن المحال التجارية في زمن كورونا

أصدرت اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قرارا جديدا بشأن الوضع الوبائي في لبنان وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات التجارية التي سيتم إعادة فتحها.





وشددت اللجنة في بيان على المحال التجارية التي ستفتح وتعود أنشطتها من جديد بداية من الاثنين الأول من مارس أن تقوم بالإجراءات اللازمة ليتم تسجيلها على المنصة لكي يتسنى للموظفين إجراء فحوصات الـpcr.





وقال البيان: منذ أسبوع ونحن نعمل مع القطاع التجاري لنحدد كيفية إعادة فتح هذا القطاع في لبنان توصلنا إلى آلية، أقرّتها اللجنة الوزارية، تهدف إلى تحصين الموظفين من الإصابة بوباء كورونا.





وأضاف : أمامنا أسبوع لنستعد لإعادة الفتح المقررة الإثنين 1 مارس المقبل ومنذ اليوم وحتى نهار الإثنين سنعمل على تحديد القطاعت التجارية التي ستتم إعادة فتحها.





وختمت اللجنة بيانها: نعمل مع القطاع التجاري لاعتماد الإجراءات التي طبقناها على القطاعات الأخرى كالسوبرماركات والمصارف وسيشرح وزير الصحة مساء اليوم في لقاء تلفزيوني كل ما يتعلق باللقاحات ومراحل التلقيح.



