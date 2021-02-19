ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يبحث علاقة إدارة بايدن بالشرق الأوسط.. حاكم عربي يشارك في مؤتمر دولي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:59 م
بايدن
بايدن
Advertisements
محمود نوفل
أفادت وكالة عمون الاردنية بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيشارك في مؤتمر دولي يعقده معهد بروكنجز في واشنطن افتراضيًا، في الفترة بين 22- 26 من الشهر الحالي، تحت عنوان "الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية الجديدة".

وأشارت الوكالة الاردنية ان معهد بروكنجز، الذي تأسس عام 1916، يعد أحد أهم مراكز الأبحاث المؤثرة في دوائر صنع القرار في العالم، ويختص في شؤون السياسات الدولية، والدراسات والأبحاث، وموضوعات الاقتصاد العالمي والتنمية.

 وبينت الوكالة إن الملك عبد الله كان المتحدث الرئيسي في حفل إطلاق مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكنجز عام 2002.

وذكرت الوكالة إن المؤتمر، الذي يعقد بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء وباحثين وأكاديميين، يأتي  في إطار جهود تعزيز التواصل وبناء التفاهم بين صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول أبرز التحديات والقضايا التي تواجه المنطقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قطر ترفع سقف الدعم المالي لمركز كارنيجي للهجوم على مصر

العاهل البحريني: منطقة الشرق الأوسط أصبحت أكثر أمانا مما كانت عليه

مارس المقبل.. مؤتمر " الأمم المتحدة وقضايا الشرق الأوسط" بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تكشف عن الجهود المصرية الصينية في مواجهة جائحة كورونا.. فيديو

العاهل الأردني: جائحة كورونا ساوت بين الجميع وعلمتنا ألا نفكر في أنفسنا

رسالة من إسرائيل إلى العاهل البحريني بمناسبة عيد ميلاده

ترشيحاتنا

فقط محمد صلاح.. الفرعون المصري وحيدًا على عرش إحصائيات كرة القدم

إصابة 21 شخصًا في انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء

هاري وميجان خارج العائلة البريطانية المالكة للأبد.. قرار جديد

حتى 20 مارس.. قرار إماراتي عاجل بسبب كورونا

جالاتا سراي يحسم الجدل: لا يحق لأي نادٍ شراء مصطفى محمد من الزمالك

‏بعد مصر.. دولة عربية تسجل هزة أرضية بقوة 3.4 درجة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الجريء.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة