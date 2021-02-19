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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: لن نتسرع في الانسحاب من أفغانستان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:40 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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قسم الخارجي
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات الأمريكية تسعى لضبط الأمن والاستقرار في أفغانستان.

أضاف أوستن خلال مؤتمر صحفي أن بلاده لن تقوم بأي خطوة متسرعة للانسحاب من أفغانستان، وتابع ": لن نسمح بأن تكون أفغانستان ملاذا للجماعات الإرهابية".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن مهمة حلف الناتو في العراق جاءت بناء على طلب من الحكومة العراقية.

وأوضح أوستن أن الصين هي التحدي الرئيسي الذي يواجه الولايات المتحدة، ويجب أن يساعد الناتو في مواجهة هذا التحدي.

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تدعم العمليات العسكرية في اليمن.
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