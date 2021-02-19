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فن

الراقصة لورديانا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:01 م
لورديانا
لورديانا
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محمد بدران

شاركت الراقصة البرازيلية، لورديانا، متابعيها صورًا جديدة، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت لورديانا بإطلالة جذابة مرتدية توب أنيق باللون الأخضر مكشوف البطن وبنطال أبيض مجسم، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، وعلقت "أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع رائعة يا رفاق 💚 أحبك جميعا ".


من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر من 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقي.


وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.


ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، وأكدت أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.


وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".


وأشارت إلى أن الأغاني فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.


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