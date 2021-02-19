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رياضة

الصعيد أصل التربية.. رد ناري من أحمد الشيخ على تامر أمين.. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:19 م
صدى البلد
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سيد احمد
علق أحمد الشيخ لاعب نادى بيراميدز، على تصريحات الإعلامى تامر أمين، ونشر الشيخ، تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". 

وكتب أحمد الشيخ: "الصعيد أصل التربية وأهل الواجب والكرامة والعادات والتقاليد، ده غير العلماء، وأساتذتنا وشيوخنا وزعمائنا خرجوا من الصعيد بفضل تربية أهلهم".

واختتم الشيخ: "سأظل دائما أفخر كونى ابن الصعيد، كل التحية والتقدير لأهلنا فى الصعيد".


وأصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعده، قرارًا اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق. 

جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة النهار، بحدث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على إثرها هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي إثر موجة الغضب الذي أطلقوها. 

الصعيد أصل التربية وأهل الواجب والكرامة والعادات والتقاليد ده غير العلماء وأساتذتنا وشيوخنا وزعمائنا خرجوا من الصعيد...

تم النشر بواسطة ‏‎Ahmed El Sheikh‎‏ في الجمعة، ١٩ فبراير ٢٠٢١
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