الصعيد أصل التربية.. رد ناري من أحمد الشيخ على تامر أمين.. شاهد

وكتب أحمد الشيخ: "الصعيد أصل التربية وأهل الواجب والكرامة والعادات والتقاليد، ده غير العلماء ، وأساتذتنا وشيوخنا وزعمائنا خرجوا من الصعيد بفضل تربية أهلهم".

واختتم الشيخ: "سأظل دائما أفخر كونى ابن الصعيد، كل التحية والتقدير لأهلنا فى الصعيد".





وأصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعده، قرارًا اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق.





جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.



