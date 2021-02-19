الصعيد أصل التربية.. رد ناري من أحمد الشيخ على تامر أمين.. شاهد

علق أحمد الشيخ لاعب نادى بيراميدز، على تصريحات الإعلامى تامر أمين، ونشر الشيخ، تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وكتب أحمد الشيخ: "الصعيد أصل التربية وأهل الواجب والكرامة والعادات والتقاليد، ده غير العلماء، وأساتذتنا وشيوخنا وزعمائنا خرجوا من الصعيد بفضل تربية أهلهم".
واختتم الشيخ: "سأظل دائما أفخر كونى ابن الصعيد، كل التحية والتقدير لأهلنا فى الصعيد".
الصعيد أصل التربية وأهل الواجب والكرامة والعادات والتقاليد ده غير العلماء وأساتذتنا وشيوخنا وزعمائنا خرجوا من الصعيد...تم النشر بواسطة Ahmed El Sheikh في الجمعة، ١٩ فبراير ٢٠٢١