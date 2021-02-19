مؤسسة صناع الخير تكشف الهدف من إطلاق مبادرة حماية.. فيديو

كشف مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، تفاصيل إطلاق مبادرة "حماية"، قائلا إنها تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتابع زمزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج " مانشيت" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:"أهالي تلك المناطق في حاجة للكثير من الخدمات الطبيبة العاجلة والإنسانية ، وتطوير ورفع كفاءة المنازل المتواجدة بها، لافتا إلى أن ذلك يتم العمل عليه بشكل متوزاي، مع تطوير وصلات المياه النظيفة وبعض الأمور الخاصة بتطوير أسقف المنازل وتوزيع البطاطين.





وأردف: "تلك القوافل قدمت خدماتها الطبية لأكثر من 40 ألف مواطن بالمناطق الحدودية، على مدار الثلاث أسابيع الماضية، وبالمشاركة بين مؤسسة صناع الخير وحياة كريمة، وبعض البنوك.





وأوضح أن المؤسسة منذ بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا، كانت محاولة الوصول إلى أهالي مصر بالمناطق الحدودية، والعمل على توفير احتياجاتهم من منتجات الوقاية من فيروس كورونا.