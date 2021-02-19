حقوق إنسان النواب: تامر أمين يسير فى الاتجاه المضاد للدولة المصرية

وأضافت "نعيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أنها خرجت منذ 20 عاما من صعيد مصر بعد أن تخرجت من كلية الصيدلة ولا تقبل اعتذاره شكلا وموضوعا.





وأشارت إلى أن مجلس النواب يترقب فى الوقت الحالى مستجدات التعامل مع أزمة إساءة الأعلامى تامر أمين لأهالى الصعيد خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتضافر الجهود وتطوير حياة الريف المصرى.









أن التصريحات التى جاءت من إعلامى كنا نظن أن لديه الفطنة فى استخدام مخارج ألفاظه وكان لزاما عليه أن يختار ما يخرج عنه من تصريحات، مؤكدا أنه ليس الخطأ الأول له فى تصريحاته وعليه أن يعيد التفكير فى مواقفه ومخارج ألفاظه.