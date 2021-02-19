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حقوق إنسان النواب: تامر أمين يسير فى الاتجاه المضاد للدولة المصرية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:10 م
تامر امين
تامر امين
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شيرين عادل
قالت النائبة نانسى نعيم، عضو  لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تصريحات الإعلامى تامر أمين وإساءته لأهالى الصعيد هو السير فى الاتجاه المضاد للدولة المصرية فبدلا من أن ينتهج الإعلام الدور التثقيفى والتوعوى تفاجأنا إساءات الأخير بالتشويه والإهانات لصعيد مصر.

وأضافت "نعيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أنها خرجت منذ 20 عاما من صعيد مصر بعد أن تخرجت من كلية الصيدلة ولا تقبل اعتذاره شكلا وموضوعا.

وأشارت إلى أن مجلس النواب يترقب فى الوقت الحالى مستجدات التعامل مع أزمة إساءة الأعلامى تامر أمين لأهالى الصعيد خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتضافر الجهود وتطوير حياة الريف المصرى.


أن التصريحات التى جاءت من إعلامى كنا نظن أن لديه الفطنة فى استخدام مخارج ألفاظه وكان لزاما عليه أن يختار ما يخرج عنه من تصريحات، مؤكدا أنه ليس الخطأ الأول له فى تصريحاته وعليه أن يعيد التفكير فى مواقفه ومخارج ألفاظه.
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