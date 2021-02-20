الدولة تخضع للابتزاز.. تعليق جريء من إبراهيم عيسى على شائعة إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الدولة تتعرض لقدر هائل من الابتزاز، من داخلها وخارجها، مضيفا أن معركة التعليم ليست بالسهلة ، بل صعبة للغاية ، وعلينا جميعا إدراك هذا الأمر.





وأضاف عيسى، في برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، أن إلغاء تدريس الآيات القرانية والأحاديث ليست شائعات، مشيرا إلى أن هناك كلاما طُرح في مجلس النواب ، ولقي قبولا من وزارة التعليم ، بإلغاء تدريس المواد الدينية ، في غير مادة الدين.





وأشار إلى أن شائعات خرجت أنه سيتم إلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث، لافتا إلى أن رد الدولة؛ يعني أنها تخضع للابتزاز ببساطة شديدة ، و هذا لأن معركة التعليم صعبة، فهي في مواجهة الإخوان والسلفيين؛ لأنهم اخترقوا الدولة طولا وعرضا، وهناك هجمات مدبرة؛ لتخويف الحكومة من إلغاء الآيات القرآنية في غير المواد الدينية.

وأنهى الإعلامي إبراهيم عيسي، حديثه؛ أنه على مؤسسات الدولة المصرية أن تنتصر لمفهوم الدولة المدنية وليست السلفية.