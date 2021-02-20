وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لـ جامعة حلوان الأهلية.. تفاصيل

يضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، اليوم السبت، حجر الأساس لجامعة حلوان الاهلية وذلك بالحرم الجامعي بفرع الجامعة الأهلية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان، خطة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية؛ استعدادًا لبدء الدراسة بها خلال العام القادم بكلية أو اثنتين، حيث نوهت ببدء مشروع إنشاء الجامعة.





وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.





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ويتخلل زيارة الوزير لافتاح جامعة حلوان الاهلية حضور إجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.





ويجري اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.

ومن المرجح أن يناقش خلال الاجتماع:





1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.



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2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.



