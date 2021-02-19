ننشر قرارات رئيس الجمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.





وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- أ.د/ جمال عبد السميع الشاذلي، نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.

- أ.د/ طارق سمير محمد أمين، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

- أ.د/ جمال عبدالحي عمران، عميدا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.

- أ.د/ إيناس محمد إبراهيم حسن، عميدا لكلية التربية جامعة دمنهور".

- أ.د/ مصطفى أحمد حمزة، عميدا لكلية التربية والطفولة المبكرة جامعة دمنهور".

- أ.د/ عرفة صبري جمعة حسن، عميدا لكلية العلوم جامعة الفيوم.

- أ.د/ أحمد فتحي عبدالمحسن عبدالحميد، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الفيوم".

- أ.د/ أحمد عبدالرحمن سيد إبراهيم، عميدا لكلية التجارة جامعة بورسعيد".

- أ.د/ علي عبدالرحمن سيد غويل، عميدا لكلية الطب جامعة الوادي "قنا".



