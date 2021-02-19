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تعليم

ننشر قرارات رئيس الجمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:25 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربينى
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
- أ.د/ جمال عبد السميع الشاذلي، نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.
- أ.د/ طارق سمير محمد أمين، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.
- أ.د/ جمال عبدالحي عمران، عميدا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.
- أ.د/ إيناس محمد إبراهيم حسن، عميدا لكلية التربية جامعة دمنهور".
- أ.د/ مصطفى أحمد حمزة، عميدا لكلية التربية والطفولة المبكرة جامعة دمنهور".
- أ.د/ عرفة صبري جمعة حسن، عميدا لكلية العلوم جامعة الفيوم.
- أ.د/ أحمد فتحي عبدالمحسن عبدالحميد، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الفيوم".
- أ.د/ أحمد عبدالرحمن سيد إبراهيم، عميدا لكلية التجارة جامعة بورسعيد".
- أ.د/ علي عبدالرحمن سيد غويل، عميدا لكلية الطب جامعة الوادي "قنا".

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