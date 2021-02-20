هيثم عرابي: علامة استفهام كبيرة حول استبعاد "ديانج" من حسابات موسيماني





وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موضوع عدم مشاركة ديانج حوله علامة استفهام كبيرة وهو لاعب جيد ويستحق التواجد في تشكيل النادي الأهلي بشكل أساسي".





وتابع: "موضوع رامي ربيعة واضح وصريح وهو خارج حسابات موسيماني نهائيًا وبالدليل أنه كان هيخرج إعارة للمقاولون ولكن السيستم هو السبب في عدم انتقاله إلى المقاولون العرب".

علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على استبعاد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التشكيل الأساسي للأهلي في الفترة الماضية.