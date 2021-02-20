بسبب كورونا.. تفاصيل جديدة لأول سباق ليلي لبطولة فورمولا E في السعودية بعد أيام

تستعد المملكة العربية السعودية هذة الفترة لاستقبال سابقة هي الأولى من نوعها في عالم سباقات السيارات الكهربائية في السعودية، حيث سيتم استقبال بطولة فورمولا إي formula e riyadh الليلية الأسبوع القادم .





سيشارك في بطولة فورمولا إي formula e riyadh الليلية في الدرعية 12 فريقًا و24 سائقًا يمثلون النخبة في رياضة السيارات العالمية، و هم الأبرز في تاريخ البطولة وسيتم بث كافة الفعاليات مباشرة عبر القنوات الرياضية السعودية بدلًا من تواجد الجمهور في حلبة السباق ووفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .





اما بالنسبة لمشاركة المُشجعين فيمكن لهم المشاركة في سباقات سيتم تنظيمها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وسيتمكن المتابعون التصويت لسائقيهم المفضلين عبر الإنترنت عبر نظام “الفانبوست” الذي توفره البطولة حفاظا علي التباعد الاجتماعي .







وسينطلق سباقان ليلا حول الجدران الطينية القديمة في موقع التراث العالمي لليونسكو بمنطقة الدرعية يومي الجمعة والسبت 26 و27 فبراير في الحلبة البالغ طوله 2.495 كيلومترا و هذه هي المرة الثالثة التي لاستقبال شوارع الدرعية فاعليات لرياضة السيارات .







وتم مؤخرا استضافة فعاليات سباقات فورمولا formula 1 موسم 2021 على كورنيش مدينة جدة، وذلك بهدف تنشيط السياحة واستضافة عددًا كبيرًا من الزوار من مختلف دول العالم، ومن بين أهم تأثيرات استضافة فورمولا formula 1 بالسعودية هو جذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى القطاع الرياضي بالمملكة .

