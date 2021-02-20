خبير: القضاء على كورونا يشترط تطعيم 70% من سكان الكوكب

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ ميكروبيولوجي ومدير الأقسام البحثية بمدينة زويل، إن العالم أجمع في حالة ترقب لتوفير عدد كبير من لقاحات كورونا.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حصاد الإسبوع" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" الصحة العالمية أكدت أن القضاء علي فيروس كورونا يشترط تطعيم 70% من سكان كوكب الأرض".





وأردف:" هناك دول غنية تستطيع حجز فيروس كورونا والحصول علي التطعيم وهو عكس حال الدول الفقيرة، موضحا:" إنجلترا حجزت 400 مليون جرعة وهي تحتاج فعليا لـ 135 مليون جرعة".





وأوضح:" الحل لتوفير لقاح كورونا هو التكاتف من خلال منظومة الصحة العالمية لضمان توزيع اللقاحات بشكل آمن".