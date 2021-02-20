زراعة الشعر .. الحل السحري للرجال والنساء لمظهر جذاب

تعد زراعة الشعر من الامور بالغة الاهمية لعدد كبير من الرجال والنساء حيث تساعد كل منهما فى التغلب على مشكلة الصلع الوراثى وفراغات الشعر وتساقط الشعر الذي يظهر مع التقدم فى العمر وتجعل الانسان يحصل على مظهر افضل اكثر جمالا وشبابا.





نقدم لكم فيما يلي ابرز المعلومات التى يجب معرفتها عن زراعة الشعر سواء عند النساء او الرجال .



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مخاطر زراعة الشعر

قبل الخطوة لهذه الجراحة عليك اولا معرفة مخاطر زراعة الشعر والآثار الجانبية المتوقعة لها.

من الشائع بعد زراعة الشعر أن يكون لديك:

واليكم مخاطر زراعة الشعر، وهى:

فروة رأس مشدودة ومؤلمة ومتورمة لبضعة أيام

قشر مؤقت حيث تم زرع الشعر

ندبة واحدة أو عدد من الندوب الصغيرة جدًا

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بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة تعتبر عملية زراعة الشعر إجراءً آمنًا بشكل عام ، ولكن كما هو الحال مع أي نوع من العمليات ، هناك دائمًا خطر ضئيل يتمثل في:

نزيف

عدوى

رد فعل تحسسي للمخدر

يجب أن يكون جراحك قادرًا على معالجة هذه المشكلات بسرعة.





هناك أيضًا مخاطرة صغيرة وهى أن يسقط الشعر ، أو قد تتشكل ندبة ملحوظة، وعلى الجراح شرح مدى احتمالية حدوث هذه المشكلات وكيفية علاجها.





قد يستمر شعرك في الترقق حول عملية الزرع، يجب أن يخطط الطبيب لتصميم عملية الزرع للتأكد من أن الشعر يبدو طبيعيًا مع مرور الوقت.

احياا يمكن أن تسوء الجراحة التجميلية وقد لا تكون النتائج كما توقعت.





يجب عليك الاتصال بالعيادة التي أجريت فيها عملية زراعة الشعر في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعاني من ألم شديد أو أي أعراض غير متوقعة.





إذا لم تكن راضيًا عن النتائج ، أو كنت تعتقد أن الإجراء لم يتم بشكل صحيح ، فتحدث إلى الجراح الذي عالجك.





أنواع زراعة الشعر

تقسم انواع زراعة الشعر الى نوعي رئيسين هما

إنها عملية جراحية تتضمن إزالة بصيلات الشعر من أي مكان في الجسم مثل الوجه أو الساقين وزرعها في الجزء الخالي من الشعر. تستخدم هذه العملية أيضًا في زراعة الشعر في الرموش والحواجب.





أحدث التقنيات دائمة وهي تلتقط مجموعات من الشعر وتسمى هذه العملية زراعة الشعر الجرابي (FUT) والتي يمكن إجراؤها بطريقتين ، الحصاد الشريطي واستخراج وحدة البصيلات (FUE).





في الحصاد الشريطي ، تُزرع شرائط الجلد ذات النمو الجيد للشعر في مناطق الصلع وفي وحدة الحويصلات استخلاص مجموعات الشعر مع جذورها يدويًا وتزرع في موقع خالٍ من الشعر.





حصاد الشريط هو ما يفضله الجراحون في الغالب هذه الأيام حيث يترك ندبة رفيعة في المنطقة المانحة ويعد بالشفاء في غضون أسبوعين.

يمكن عمل FUE في مكان واحد أو عدة إعدادات، إنها عملية يدوية وتستغرق وقتًا ولكنها تعطي نتائج طبيعية جدًا ولا تترك أي علامات، ومع ذلك، فقد أدى استخدام الروبوتات إلى تقليل الوقت في هذه العملية وتبسيطها بشكل كبير.





وباختصار اشهر انواع زراعة الشعر هي بتقنية الاقتطاف (FUE)، زراعة الشعر المباشر (DHI)، زراعة الشعر بالوحدة المسامية (FUT)، علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) لتساقط الشعر.





زراعة الشعر للنساء

وفقًا للخبراء ، فإن نسبة صغيرة جدًا من النساء مرشحات لعملية زراعة الشعر حوالي 2٪ إلى 5٪ من النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر سيستفيدون من هذا النوع من الإجراءات، هن :





• النساء اللواتي عانين من تساقط الشعر بسبب الثعلبة الميكانيكية أو ثعلبة الجر (غير الهرمونية).

• النساء اللواتي خضعن لجراحة تجميلية أو تجميلية سابقة ويخشين تساقط الشعر حول مواقع الشق

• النساء اللواتي لديهن نمط مميز من الصلع ، مشابه لنمط الصلع الذكوري . يتضمن ذلك ركود خط الشعر ، وترقق قمة الرأس (على التاج أو أعلى فروة الرأس) ، ومنطقة مانحة لا تتأثر بالصلع الوراثي.

• النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر بسبب الصدمات ، بما في ذلك ضحايا الحروق والتندب من الحوادث والحروق الكيميائية.

• النساء المصابات بالثعلبة الهامشية ، وهي حالة تشبه إلى حد بعيد ثعلبة الشد.

زراعة الشعر للرجال

تساعد زراعة الشعر للرجال فى الحصول على مظهر شبابى مهما تقدم العمر مما يعود بالنفع على الفرد سواء فى الحياة الخاصة أو العمل، كما انها تكاد تكون الحل السحري لأولئك الذين يعانون من الصلع الوراثي خاصة انها اصبحت تتم بحرفية عالية في العصر الحالى بحيث يصعب ملاحظتها.

هناك العديد من أنواع زراع الشعر للرجال عمليات زراعة الشعر المختلفة المتاحة حاليًا لاستعادة الشعر الطبيعي لمن يعانون من تساقط الشعر. يعتمد النوع المناسب لك على نوع تساقط الشعر الذي تعاني منه وعدد الطعوم التي تريدها.





ويمكن زراعة الشعر للرجال عن طريق زرع وحدة بصيلات الشعر (FUT ، جراحة قطاع الوحدة المسامية ، حصاد الشريط)

تم تطوير تقنية الشريحة FUT في الخمسينيات من القرن الماضي ، وهي تتضمن قيام الجراح بإزالة شريحة من الجلد من المنطقة المانحة (عادةً الجزء الخلفي من رأس المريض) تحت التخدير الموضعي ، وتقسيمها إلى ترقيع أصغر ، ثم زرعها في مكانها في المواقع المستقبلة.





بهذه الطريقة يكون لدى المريض ندبة دائمة في المكان الذي تمت إزالة فروة الرأس منه ، ومدة التعافي حوالي أسبوعين.





استخلاص الوحدات البصيلية (FUE، FUE)

و تقنية FUE هي واحدة من أكثر طرق زرع الشعر الشعبي وانها ليست الغازية ولديه الحد الأدنى من الوقت الضائع. تتضمن طريقة FUE متخصصًا في حصاد بصيلات الشعر يدويًا من المنطقة المانحة (عادةً الجزء الخلفي من الرأس) تحت التخدير الموضعي، ثم يتم زرع هذه البصيلات في مكان تساقط شعرك لخلق مظهر طبيعي وموحد، يتم إجراء FUE بشكل تقليدي باستخدام شفرات فولاذية لعمل شقوق للزرع ، ومع ذلك ، تزداد شعبية الطرق الجديدة التي تتضمن شفرات الياقوت .

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